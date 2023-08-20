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Общество

Иммунологи рекомендуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет

12 сентября 2023 14:37  [45] Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ближе к концу года в России ожидается подъём заболеваемости гриппом средней интенсивности. В ведомстве предположили, что рост количества случаев начнётся в ноябре–декабре.

Уберечься от сезонного гриппа можно, если вовремя вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укрепить иммунитет. Об этом телеканалу "360" рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, прогнозировать распространение гриппа можно с такой же степенью вероятности, как и погоду: это зависит от многофакторного сочетания разных условий. Но именно осенью различные инфекции распространяются интенсивнее. Причём обычно осенью наблюдается подъём заболеваемости не столько ОРВИ, но и кишечных инфекций.

Так, в сентябре народ съезжается из разных мест отдыха и привозит с собой новые микробы из этих мест; затем дети приходят в школу, приносят с собой эти микробы туда - в классах они обмениваются и несут домой уже другие микробы.

В качестве профилактики можно пройти вакцинацию, в том числе и тем, кто никогда не делал прививки. По словам иммунолога, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.

"Природа подарила человечеству живую вакцину в виде обновлённого варианта коронавируса. Это можно сравнить с вакцинацией, поскольку заболевание проходит легко", - сказал специалист.

Для профилактики доктор медицинских наук также посоветовал одеваться по погоде и принимать контрастный душ. Также он порекомендовал вылечить хронические заболевания, снижающие иммунитет. А вот БАДами и какими-то специальными таблетками, по его словам, не стоит увлекаться. Лучше использовать природные витамины.

"Положительные эмоции тоже имеют значение в создании прочного иммунитета", — заключил Владислав Жемчугов.

Напомним, что в Нижегородской области началась прививочная кампания против гриппа. В Нижегородскую область уже поступило более 143 тысяч доз детской вакцины и около 477 тысяч доз препарата для взрослых. Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости.

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Теги:
Грипп Здоровье ОРВИ
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