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Общество

Сбор бытовой техники на переработку пройдёт в Нижнем Новгороде 16 сентября

12 сентября 2023 15:21  [95] Общество

Фото: РЭО

Вышедшую из строя электронику и бытовую технику нижегородцы смогут сдать на переработку 16 сентября. Для этого в Нижнем Новгороде уже в 11-й раз пройдёт акция "Электронный сбор". Об этом рассказали организаторы акции - команда проекта "Нижний Новгород – экологическая столица".

Акция по сбору техники пройдёт в Нижнем Новгороде уже в пятый раз. В переработку можно сдать ненужные мобильные телефоны, компьютеры, пылесосы и другую бытовую технику и электронику. Кроме того, принимаются электронные сигареты, сковородки и кастрюли. Полный перечень размещён по ссылке.

Переработка старой техники позволяет вернуть в производство сырьё: пластмассы и металлы. Кроме того, она предотвращает попадание в атмосферу, почву и воду опасных отходов.

Сбор будет организован на нескольких площадках города на парковках крупных торговых центров с 13:00 до 15:00: ТЦ "Седьмое небо" (напротив первого входа в ТЦ после Castorama), ТЦ "Открытый материк", ТЦ "Небо" (за Средным рынком на ул. Крупской), ТРЦ "Жар-птица" (со стороны пл.Советской), а также на парковках перед Автозаводским парком (центральный вход) и Сормовским парком (бул. Юбилейный,12).

Кстати, по итогам десяти предыдущих сборов нижегородцы отправили на переработку уже 24 тонны техники.

С подробностями акции, а также полным списком принимаемой техники можно ознакомиться на страницах организаторов в соцсетях "Вконтакте" и Telegram.

Напомним, что с 1 сентября в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.

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Теги:
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