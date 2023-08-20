Новые правила по обращению с отходами электроники введены в России Общество

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С 1 сентября в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля. Об этом сообщает телеканал 360".

Как пояснил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, до настоящего времени глубина утилизации электронных отходов, попавших на переработку, не регламентировалась. С 1 сентября в силу вступит Приказ № 173 Минприроды РФ, согласно которому глубина будет установлена на минимальном уровне в 85%.

Кроме того, для утилизаторов вводятся требования по наличию весов и мощностей. Таким образом перед организациями, которые занимаются утилизацией, будет стоять задача из всей массы поступивших на переработку отходов получить 85% вторичного сырья: например, из 100 кг старой электроники достать 85 кг пластика, стекла, черного и цветного металлолома.

Новые правила вступают в силу в целях снижения вреда окружающей среде, а также для развития экономики замкнутого цикла.

Кроме того, ИП и юрлица должны отправлять ОЭЭО на утилизацию в течение 11 месяцев. Теперь эти компании должны иметь не только специальную лицензию, но и необходимые мощности и систему весового контроля.

Для органов МСУ вводятся требования списывать и направлять на утилизацию электронику и технику. Теперь государственные и муниципальные организации должны при подготовке конкурсной документации учитывать все указанные требования к утилизаторам.

Напомним, уровень обработки ТКО в России в регионах РФ по итогам первого полугодия 2023 года составил 52,9%, а утилизации - 12,6%.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по обращению с отходами.