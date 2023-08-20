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Общество

Победителями и призерами Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту стали 13 нижегородцев

12 сентября 2023 15:28  [96] Общество

Победителями и призерами Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту стали 13 жителей Нижегородской области, сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

В Нижнем Новгороде наградили победителей Всероссийского хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». По итогам хакатона 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 000 000 рублей.

Организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в 10 кейсах, в каждом кейсе команды боролись за призовой фонд в 1000 000 рублей: за первое место – 500 000 рублей, второе – 300 000 рублей, третье – 200 000 рублей. До финальных защит дошли 169 команд.

«Сегодня мы подводим итоги одного из крупнейших и самых ярких соревнований сезона – завершается Всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Нижегородская область для нас является ключевым партнером в развитии ИИ-отрасли в России. Важно, что хакатон интересен для партнеров, органов исполнительной власти, ведомств, и, что самое важное, для участников. Для кого-то они стали частью жизни: некоторые команды все четыре года участвуют и побеждают.

Есть и новички этого сезона, которые впервые поучаствовали во Всероссийском хакатоне и показали отличные результаты. Такие команды мы поощряем дополнительными подарками и дарим путешествия по стране. Благодарю всех причастных к организации соревнования: правительство Нижегородской области, площадку «Маяк» за отличную атмосферу и участников за интерес к кейсам и проекту», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Кейсодержателями на Всероссийском хакатоне выступили OOO «РУФОРМ» (видеопортал RUTUBE), ОАО «РЖД», компания «Самолет», Госкорпорация «Росатом», Центральный Банк Российской Федерации, ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс» и ООО «ЭВОТОР», «Меркатор Холдинг».

В кейсе от «Меркатор Холдинг» разработали решения по улучшению безопасности на дорогах. Команды создали модели, которые распознают дефекты на дорожном покрытии и представляют их в виде карты территории с дефектами, что позволяет снизить аварийность на дорогах. Первое место заняли представители команды «inNINO» Иван Ярцев, Анастасия Лаврентьева, Андрей Дмитриев, Денис Жарков, Илья Дмитриев.
Постановщиком трех задач выступила компания ОАО «РЖД». В одном из кейсов команды скоординировали пропуск вагонопотока. Второе место в кейсе заняли участники команды «Код Гиасс» Никита Кораблев, Никита Иванов, Артем Куликов и Антон Куропатов.

«Хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей» принес множество положительных эмоций, и мы, студенты, получили неоценимый опыт в непосредственной работе с заказчиком», - поделился Никита Кораблев.

Во второй задаче от ОАО «РЖД» участники автоматизировали процесс разработки способов размещения грузов. Иван Репин, Анастасия Потанина и Михаил Евстифеев из команды «Legion» заняли третье место в кейсе.

В третьей задаче от ОАО «РЖД» с помощью методов искусственного интеллекта участники создали голосового помощника для машиниста поезда. Третье место в кейсе заняла Милана Шханукова из команды «Fttftf».

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и «обратную связь» по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

«Поздравляю всех участников с завершением Всероссийского хакатона! Во всех 10 кейсах были показаны отличные результаты, об этом говорит статистика соревнования – 73% команд не сдались и дошли до защит своих решений. Задачи были сложные и разнообразные. Уверен, что кейсодержателей заинтересуют разработки, и они будут внедрены в деятельность компаний. Отмечу, что победители кейса от «Диджитал Консалтинг Солюшнс» будут приглашены сразу на финальный этап собеседования на работу или стажировку. Мы очень рады, что решения участников имеют продолжение, дорабатываются и становятся полноценными проектами. Сейчас мы уже готовим новые интересные кейсы и задачи для хакатона в Дальневосточном федеральном округе. Приглашаем всех участников на следующий хакатон проекта, который пройдет 22-24 сентября в Хабаровске», – обратился к участникам церемонии руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия – страна возможностей» Иван Агутенков.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

В 2023 году в рамках проекта проходят 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа. На каждый такой хакатон ставятся от 3 до 5 кейсовых задач. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный.

Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», генеральный партнер – национальный видеохостинг RUTUBE.

СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

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Теги:
Технологии Хакатон
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