Концерты Алексея Любимова «Уникальное путешествие через два столетия. Подлинность звука» пройдут 16 и 17 сентября в Нижнем Новгороде Культура и отдых

фото: АБ СПИЧ

Уникальные концертные программы состоятся 16, 17 сентября 2023 года в концертном зале «Пакгаузы» в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Как сообщает пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета им А.С.Пушкина, профессор Московской консерватории, народный артист России Алексей Любимов исполнит классические фортепианные сочинения на исторических роялях XIX века.

На сцене зазвучат инструменты Walter, Erard и Blüthner. Алексей Любимов исполнит произведения венских классиков и романическую музыку на инструментах, изготовленных знаменитыми музыкальными мастерскими, предоставив слушателям возможность оценить неповторимый тембр каждого из них и вновь услышать великие сочинения в блестящем исполнении мастера.

Отметим также, что 17 сентября с 12.00 до 15.00 в Пакгаузе пройдет творческая встреча для всех желающих и мастер-класс для студентов Консерватории от Алексея Борисовича Любимова и Алексея Ставицкого – мастера-реставратора старинных инструментов. Вход свободный, но строго по регистрации.

СПРАВКА:

Габриэль Антон Вальтер открыл производство музыкальных инструментов в Вене в 1780 году. Через 10 лет он получил звание «Имперского королевского камерного органного и инструментального мастера». В 1781 году Вольфганг Амадей Моцарт приобрел рояль Walter для творчества и своих концертов. Гайдн и Бетховен высоко ценили рояли прекрасного мастера Г.А. Вальтера.

Себастьян Эрар — французский мастер немецкого происхождения основал в Париже фирму по изготовлению музыкальных инструментов «Erard». Он изобрел «механический клавесин», а в 1777 году построил первое во Франции фортепиано. Одним из важнейших изобретений Эрара в области механики фортепиано стала double escapement — в переводе с французского «двойная беглость», или «двойная репетиция».

Julius Blüthner Pianofortefabrik создана в Лейпциге в 1853 году. Основатель семейной компании — Юлиус Блютнер. Популярная компания стала лидером престижных международных выставок и назначалась официальным постановщиком музыкальных инструментов для многих монарших домов. Рояль Blüthner стоял в гостиных Дебюсси и Чайковского, Вагнера и И. Штрауса, Брамса и Шостаковича. «Драгоценный Блютнер» сопровождал Сергея Рахманинова в его странствиях.