Академия Ларисы Долиной проведет в Нижнем Новгороде творческий фестиваль Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Музыкальная академия Ларисы Долиной планирует провести в Нижнем Новгороде Всероссийский творческий фестиваль. Об этом в своем Telegram-канале рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

По ее словам, проведение такого мероприятия должно стать точкой роста для нижегородской молодежи.

Фестиваль будет направлен на продвижение начинающих артистов, поиск перспективных учеников, просвещение творческой молодёжи, развитие сообщества педагогов.

Проект будет реализован при поддержке Минкультуры России, добавила Суханова.

Ранее сообщалось, что концерты Алексея Любимова "Уникальное путешествие через два столетия. Подлинность звука" пройдут 16 и 17 сентября в Нижнем Новгороде.