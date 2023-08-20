Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года 2024" Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года 2024". Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

В конкурсе приняли участие административные центры субъектов РФ и города с населением от 250 000 человек. География получилась широкой — от Калининграда до Дальнего Востока и от севера России до Кавказа.

Согласно информации, столица Приволжья вышла в финал конкурса. 28 сентября восемь финалистов представят экспертам проекты, запланированные к реализации в 2024 году.

Кроме Нижнего Новгорода, за почетное звание борются Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в заявку Нижнего Новгорода включено 150 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней.

По словам главы региона, конкурс позволит привлечь внимание к культурному потенциалу Нижегородской области.

Параллельно с экспертным рассмотрением заявок городов до 25 сентября проводится народное онлайн-голосование. Поддержать Нижний Новгород можно по ссылке .

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород получил статус "Молодежной столицы России".