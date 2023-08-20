Нижегородцы отправили в зону СВО пиломатериалы для нужд военнослужащих Общество

фото: пресс-служба НРО Единой России

Очередная партия помощи для нужд военнослужащих отправлена из Нижегородской области в зону СВО, сообщает пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

В состав груза вошли пиломатериалы, гвозди, скобы и различный шанцевый инструмент (лопаты, бензопилы и прочее).

Сбором и отправкой груза занимался депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов при поддержке регионального отделения «Единой России». Свой вклад внесли неравнодушные нижегородцы и коммерческие компании, которые постоянно оказывают поддержку нашим военнослужащим.

Как отметил Василий Суханов, потребность именно в таком наполнении груза вызвана сменой сезонов и подготовкой к холодам.

«Те, кто служил в вооруженных силах или хотя бы раз был на учениях, знают, как непросто находиться военнослужащим осенью в полевых условиях. Ухудшают обстановку грязь, слякоть и дожди. Поэтому, конечно, мы должны заботиться и помогать всевозможными способами нашим доблестным солдатам, которые выполняют свой священный долг по защите нашего государства. Из Нижегородской области отправлено четыре машины с пиломатериалами, чтобы для солдат были обеспечены комфортные места проживания в полевых условиях», - рассказал депутат.

Стройматериалы направлены непосредственно в те части, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Помимо обустройства мест проживания, они пойдут на организацию инженерных сооружений – окопов и долговременных огневых точек.

«Такие грузы сейчас важны в места дислокации личного состава. Это с одной стороны, повышение комфорта личного состава, а с другой – их безопасности. Именно в этих местах, оборудованных из нашего пиломатериала, будут жить на передовой наши солдаты. И очень важно, что нижегородцы проявляют свою заботу и вносят вклад в общее дело», - добавил Василий Суханов.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных «Единой России» и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.