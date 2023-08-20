Шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году Культура и отдых

Визуализация класса живописи Линдовской детской школы искусств Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

Согласно информации, капитальный ремонт пройдет в рамках нацпроекта "Культура" на средства федерального бюджета.

В частности, работы пройдут в Детской школе искусств в селе Линда г.о.г. Бор , Доме культуры в селе Васильевка Сеченовского района, Доме культуры в Селе Медяна Пильнинского района.

Также будут модернизированы Дворец культуры и спорта в Чкаловске, Дом культуры в селе Малый Макателем г.о.г. Первомайск и Нижегородский театр кукол.

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.