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Культура и отдых

Шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году

12 сентября 2023 18:34  [96] Культура и отдых
Визуализация класса живописи Линдовской детской школы искусств

Визуализация класса живописи Линдовской детской школы искусств

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

Согласно информации, капитальный ремонт пройдет в рамках нацпроекта "Культура" на средства федерального бюджета.

В частности, работы пройдут в Детской школе искусств в селе Линда г.о.г. Бор , Доме культуры в селе Васильевка Сеченовского района, Доме культуры в Селе Медяна Пильнинского района.

Также будут модернизированы Дворец культуры и спорта в Чкаловске, Дом культуры в селе Малый Макателем г.о.г. Первомайск и Нижегородский театр кукол.

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
культура Ремонтные работы
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