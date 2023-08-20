"Слово пацана" — победитель фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

12 сентября 2023 года подведены итоги второго фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Победителем в главной номинации "Самый ожидаемый сериал" по итогам голосования участников и зрителей фестиваля стала 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова "Слово Пацана" (18+), представленный онлайн-кинотеатрами Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и Start. Также лауреатами в номинациях "Герой “Нового сезона" и "Героиня "Нового сезона" стали исполнители главных ролей в сериале Иван Янковский и Анастасия Красовская.

Сериал "Слово пацана" пополнит линейки Wink Originals и START Originals, цифровая премьера проекта состоится в ноябре. Сериал создан кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В проекте также снялись Рузиль Минекаев‎, Лев Зулькарнаев, Лиза Базыкина, Никита Кологривый и Сергей Бурунов.

Сериал "Слово пацана" рассказывает о переломном этапе в жизни страны: действие происходит в конце 1980-х, когда жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Через какие испытания пришлось пройти до того времени, когда страна вышла из кризиса? Перестройка шагнула с кремлевских трибун на улицы. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

"Новый сезон" — фестиваль онлайн-кинотеатров, учредителями которого выступают крупнейшие российские платформы: Wink, more.tv, Кинопоиск, Okko, Иви, KION, START и Premier. На фестивале они представляют свои главные сериальные и кинопремьеры сезона 2023-2024 годов. Все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе фильмы и сериалы.

Закрытие фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" посетили: Ирина Старшенбаум, Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Алена Михайлова, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Алла Сигалова, Максим Матвеев, Владимир Яглыч, Жора Крыжовников, Лиза Ищенко, Елизавета Базыкина, Роман Маякин, Марьяна Спивак, Мария Мацель, Анна Банщикова, Илья Ермолов и Марина Ворожищева, Анна Богомолова, Виктория Маслова, Софья Аржаных, Валери Зоидова и Руслан Усачев, Денис Власенко, Ника Жукова, Регина Бурд, Александра Киселева, Михаил Вайнберг и Анастасия Меськова, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, Иван и Анна Добронравовы, Сергей Епишев, Светлана Камынина, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Григорий Калинин, Софья Лебедева, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Александр Цыпкин, Матвей Лыков, Сергей Ильин и Марика Пышная, Галина Стрижевская, Андрей Золотарев, Александра Ремизова, Инна Оркина, Яна Лебедева, Антон Морозенко, Сергей Васильев, Иван Капитонов, Екатерина Кононенко и Илья Тютенков, Сергей Чихачев, Илья Шутов, Григорий Скряпкин, Ирина Аркадьева, Гевонд Андреасян и другие.