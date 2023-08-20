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Сбежавшие из колонии в Краснобаковском районе будут переведены на общий режим

13 сентября 2023 12:10  [104] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбежавшие из колонии в Краснобаковском районе будут переведены на общий режим. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Нижегородской области.

Напомним, побег был совершен 7 сентября из ИК-15 на территории Краснобаковского района.

Все трое заключенных отбывали наказания по "нетяжким" статьям в колонии-поселении и не находились под охраной. Они были задержаны в тот же день.

Злоумышленники были помещены в штрафной изолятор. В суд направлено представление на перевод их на общий режим.

Также Следственный комитет рассматривает возбуждение уголовного дела по статье "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

Кроме того, ГУФСИН проводит внутреннюю проверку для установления причин и условий произошедшего.

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Теги:
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