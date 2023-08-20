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Общество

Образовательные лекции для родителей стартуют в парке "Швейцария" с 16 сентября

13 сентября 2023 13:11  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый сезон проекта "ЛекториУМ – делаем родителей талантливыми" стартует в парке "Швейцария" 16 сентября. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Согласно информации, на бесплатных лекциях и мастер-классах нижегородцам расскажут о процессе воспитания детей и подростков.

Так, в эту субботу психолог, доцент ПИМУ Валерия Катунова расскажет об особенностях темперамента детей. Участникам расскажут, можно ли выстраивать воспитание, основываясь на типе темперамента, меняется ли он с возрастом и как в зависимости от этого правильно подобрать увлечения для ребенка. 

В это же время для детей от 7 до 12 лет будет организован мастер-класс "Изучаем свой социальный интеллект", в рамках которого ребята научатся выражать эмоции в зависимости от ситуации.

30 сентября пройдет лекция на тему "Остаться собой или стать «своим": подростковая мода и ее послания". Дизайнер Ольга Парле и подростковый психолог-консультант Ольга Демуцкая помогут разобраться в том, как ребенку сформировать свой образ, а также поговорят о преимуществах и недостатках дресс-кодов в учебных заведениях.

Одновременно с лекцией для детей от 7 до 15 лет проведут тематическое мероприятие "Традиции детства наших родителей".

Для участия в мероприятиях необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее сообщалось, что марафон финансовой грамотности стартовал в Нижегородской области.

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Теги:
Дети
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