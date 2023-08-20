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Парковку автомобилей ограничат на участке улицы Родионова с 4 октября

13 сентября 2023 15:20  [112] Общество

Фото: ЦОДД

Парковку автомобилей ограничат на участке улицы Родионова с 4 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения будут действовать на местном проезде улицы Родионова у дома №188.

Как отметили в департаменте, изменения введены для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

На этом участке установят знаки "Остановка запрещена", а автомобили, нарушившие ПДД, будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что парковку автомобилей ограничат на местных проездах Сормовского шоссе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Парковка
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