Парковку автомобилей ограничат на местных проездах Сормовского шоссе Нижнего Новгорода

Парковку автомобилей ограничат с 3 октября на местных проездах Сормовского шоссе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.
В дептрансе администрации города пояснили, ограничения на остановку и стоянку автомобилей будут введены на местных проездах Сормовского шоссе у здания №1д.
Собеседник отметил, что изменения в организации движения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
Нижегородцам рекомендовано следовать указаниям дорожных знаков и заранее ознакомится со схемой движения.
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