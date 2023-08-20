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Общество

Парковку автомобилей ограничат на местных проездах Сормовского шоссе Нижнего Новгорода

12 сентября 2023 17:06  [87] Общество

Парковку автомобилей ограничат с 3 октября на местных проездах Сормовского шоссе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

В дептрансе администрации города пояснили, ограничения на остановку и стоянку автомобилей будут введены на местных проездах Сормовского шоссе у здания №1д.

Собеседник отметил, что изменения в организации движения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Нижегородцам рекомендовано следовать указаниям дорожных знаков и заранее ознакомится со схемой движения.

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Теги:
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