Практику выездных юридических консультаций расширят для жителей Нижегородской области Общество

Практику выездных юридических консультаций расширят для жителей Нижегородской области. Данное решение принято аппаратом Законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

В администрации Большеболдинского муниципального округа 12 сентября для местных жителей прошли бесплатные юридические консультации. Их провели сотрудники аппарата Законодательного собрания Нижегородской области.

Юристы регионального парламента вместе с представителями областного Госюрбюро, сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека и координаторами фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» провели консультации по целому ряду вопросов, касающихся, в том числе, поддержки участников СВО - получения единовременной выплаты, предоставления отпуска военнослужащим, прохождения врачебной комиссии после лечения в госпитале.

Так, один из жителей Большого Болдина обратился к юристам с вопросом, касающимся назначения единовременной выплаты, положенной участникам специальной военной операции. Специалисты разъяснили условия, при которых военнослужащие или их семьи могут рассчитывать на неё.

Родственницу другого военнослужащего специалисты проконсультировали по вопросам предоставления отпуска участникам СВО и прохождения врачебной комиссии после лечения в госпитале.

Во время консультаций юристы рассмотрели и другие вопросы. Среди прочих - условия назначения выплат при присвоении звания «Почётный гражданин». Также затронули сферу образования, разъяснив права школьников и педагогов в конкретных ситуациях.

«Для Законодательного Собрания работа по оказанию бесплатной юридической помощи жителям региона – одно из приоритетных направлений. В особенности выездные консультации, когда в режиме реального времени наши юристы помогают жителям по правовым вопросам. Иногда «живая» форма общения помогает снять вопрос уже в процессе разговора. Мы и дальше будем продолжать практику личного взаимодействия с жителями», - заявил руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.