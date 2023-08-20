Первая в Нижнем Новгороде экотропа открылась в Бурнаковской низине Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Первая в Нижнем Новгороде экотропа открылась в Бурнаковской низине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр подчеркнул, что при благоустройстве не допускалось капитальное вмешательство в природу, а подрядчик провел все работы максимально бережно.

С территории Бурнаковском низины было вывезено около тысячи кубометров мусора. Обустроены дорожки из гранитного отсева, установлены качели с видом на озеро, лавочки и урны, обустроены новые мосты и лестницы.

Также на экотропе размещены информационные стенды о местной природе.

"И жители говорят, и сам убедился, что экотропы в городе - однозначно да", - написал Юрий Шалабаев, отметив, что сейчас рассматривается возможность создания экотропы вдоль реки Борзовка.

Ранее сообщалось, что смотровые зоны с биноклями обустроили на Верхне-Волжской набережной.