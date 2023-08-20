Смотровые зоны с биноклями обустроили на Верхне-Волжской набережной Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Смотровые зоны с бесплатными биноклями и скамейками обустроили на Верхне-Волжской набережной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"У жителей и туристов был запрос на небольшие "зоны отдыха" в этом месте, где можно спокойно посидеть и полюбоваться видами. А они там просто потрясающие!" - написал мэр.

Бинокли также появились на Нижне-Волжской набережной и в переулке Крутом рядом с набережной Федоровского.

Юрий Шалабаев отметил, что это благоустройство является началом реализации проекта туристского кода, в рамках которого в Нижнем Новгороде будет создана территория с единой навигацией, вывесками, архитектурной подсветкой.

Кроме того, в рамках реализации туристского кода на Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, улицах Рождественской, Ильинской, Короленко, Ковалихинской, а также на площади Горького появятся новые туалетные модули.

Ранее сообщалось, что скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков установят на улице Кожевенной.