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Общество

Четыре здания снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства многоэтажек

13 сентября 2023 18:31  [132] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре здания снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства многоэтажек. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, строительством на участке в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская и Маслякова займется ООО "Специализированный застройщик "ВеССт".

Перед началом строительства будут снесены строения №53а и №53к на улице Максима Горького, а также здания №121 и №121а на улице Ильинской.

На этом участке планируется возвести детский сад на 80 мест, три 8-этажных жилых дома и один 7-этажный, а также ряд административных зданий.

Ранее сообщалось, что две гостиницы планируется построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Снос Строительство
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