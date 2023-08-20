Четыре здания снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства многоэтажек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре здания снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства многоэтажек. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, строительством на участке в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская и Маслякова займется ООО "Специализированный застройщик "ВеССт".

Перед началом строительства будут снесены строения №53а и №53к на улице Максима Горького, а также здания №121 и №121а на улице Ильинской.

На этом участке планируется возвести детский сад на 80 мест, три 8-этажных жилых дома и один 7-этажный, а также ряд административных зданий.

Ранее сообщалось, что две гостиницы планируется построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде.