Повредивший отделение полиции в Дзержинске мигрант заключен под стражу Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Повредивший отделение полиции в Дзержинске мигрант заключен под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, ночью 12 сентября 36-летний гражданин Узбекистана при помощи манипулятора нанес несколько ударов по входной группе и окну отдела полиции, после чего скрылся с места происшествия.

Он был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 1 п. "а" УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам).

Сегодня суд заключил мужчину под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.