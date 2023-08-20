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Повредивший отделение полиции в Дзержинске мигрант заключен под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, ночью 12 сентября 36-летний гражданин Узбекистана при помощи манипулятора нанес несколько ударов по входной группе и окну отдела полиции, после чего скрылся с места происшествия.
Он был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 1 п. "а" УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам).
Сегодня суд заключил мужчину под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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