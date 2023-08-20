Глеб Никитин: "Значение лесного фонда для Нижегородской области и России в целом огромно" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников лесного и охотничьего хозяйства.

"Уважаемые работники лесного и охотничьего хозяйства! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В первый месяц осени в России отмечают праздники, посвященные работникам леса и охотничьего хозяйства. Обе эти отрасли неразрывно связаны между собой.

Значение лесного фонда для Нижегородской области и России в целом огромно и с каждыми годом только растет. Поэтому так важен ежедневный труд каждого работника лесного и охотничьего хозяйства, направленный на сохранение и приумножение лесных ресурсов.

Большое внимание уделяется обновлению материально-технической базы лесопожарных формирований. Создаются новые и реконструируются существующие станции, закупается техника и оборудование. В регионе активно ведется лесовосстановление, продолжается работа по увеличению площади космомониторинга лесов.

Благодаря труду работников охотничьего хозяйства в Нижегородской области за последнее десятилетие значительно увеличилась популяция особо ценных видов: лося, медведя и косули.

Главное в работе по сохранению наших природных богатств – это, конечно же, кадры. В региональном Минлесхозе и организациях отрасли работают настоящие профессионалы, любящие свое дело и с душой подходящие к своей работе.

В этот праздник желаю вам здоровья, профессионального роста и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и взаимопонимание!" - говорится в поздравлении.