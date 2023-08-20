Электричество и ГВС отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 14 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электричество и ГВС отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 14 сентября. Об этом сообщили в ГО ЧС города.

Так, электроснабжение с 9:00 до 17:00 будет отключено в домах №3б, 1/21 и 3 по улице Канавинской в Канавинском районе.

В Советском районе с 9:00 до 12:00 горячей воды не будет в доме №16/3.

Также в Приокском районе с 9:00 до 13:00 ГВС отключат на улице Елисеева в домах №7, 7а и 8.