Фото:
Электричество и ГВС отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 14 сентября. Об этом сообщили в ГО ЧС города.
Так, электроснабжение с 9:00 до 17:00 будет отключено в домах №3б, 1/21 и 3 по улице Канавинской в Канавинском районе.
В Советском районе с 9:00 до 12:00 горячей воды не будет в доме №16/3.
Также в Приокском районе с 9:00 до 13:00 ГВС отключат на улице Елисеева в домах №7, 7а и 8.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+