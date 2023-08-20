Волонтеры ОМК приняли участие в форуме "Эколидеры" Общество

Фото: Дмитрий Носов

Волонтеры ОМК приняли участие в форуме "Эколидеры". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, участники форума выступили с инициативой о запуске новых проектов в Челябинской области. Всего в мероприятии приняли участие более 300 участников экологических движений группы ОМК, компании РЖД и корпорации "Росатом" из 12 регионов России.

В ходе форума "Эколидеры" перед эковолонтерами выступили более 40 экспертов в сфере охраны природы, зоозащиты, социального экологического предпринимательства. Также участники посетили заводы по переработке пластика, бумаги и элементов питания, национальный парк "Таганай", приют для животных "Спаси меня", культурный центр "#Немузеймусора". Волонтеры ОМК, РЖД и "Росатома" разработали идеи новых инициатив, которые компании планируют поддержать в Челябинской области, в том числе вместе с правительством региона.

"Группа ОМК в своей работе придерживается принципов устойчивого развития, и в том числе снижает влияние промышленного производства на природу. Сотрудники компании поддерживают наше стремление сделать комфортнее жизнь в регионах, где расположены предприятия компании. Из 32 тысяч сотрудников ОМК каждый пятый – волонтер, мы развиваем собственное экологическое волонтерское движение. Благодаря форуму "Эколидеры" мы смогли объединить усилия по поддержке волонтерства и экопросвещения с единомышленниками из РЖД, "Росатома" и Правительства Челябинской области, чтобы помочь сохранить природу городов, где живут наши сотрудники", – отметила президент ОМК Наталья Еремина.