Молодежный центр компетенций появится в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодежный центр компетенций появится в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, Нижегородская область вошла в число 11 победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций.

В центре будет вестись подготовка молодежи к государственной и муниципальной службе. Обучение смогут пройти начинающие специалисты, студенты профильных факультетов, победители олимпиад и участники программы "ГосСтарт".

В каждый поток центра будет входить около 300 человек. Запуск запланирован на 2024 год.

Ранее сообщалось, что участниками нижегородского проекта "Волонтеры Молодежной столицы" стали более 100 человек из 37 регионов.