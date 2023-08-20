Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Вспышка кори в Арзамасском районе
Туристический квартал создадут на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 сентября 2023 10:55  [59] Инна Ванькина: "Нижний Новгород достоин стать новой культурной столицей России"
14 сентября 2023 10:14  [110] Продолжается прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО" ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области
14 сентября 2023 10:05  [102] Более 2 тысяч нижегородцев прошли обучение в "Школе медицины катастроф" с начала 2023 года
14 сентября 2023 10:03  [104] Молодежный центр компетенций появится в Нижегородской области в 2024 году
14 сентября 2023 09:38  [113] Волонтеры ОМК приняли участие в форуме "Эколидеры"
14 сентября 2023 09:33  [117] Лапта и кила будут включены с программу Спартакиады пенсионеров Нижнего Новгорода
14 сентября 2023 09:26  [115] Свыше 4 млн рублей направлено на обновление детсада "Теремок" в поселке Вознесенское
14 сентября 2023 09:26  [125] Электричество и ГВС отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 14 сентября
14 сентября 2023 09:19  [121] Житель Краснобаковского района захламил 12 га сельхозземель
13 сентября 2023 18:31  [394] Четыре здания снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства многоэтажек
Общество

Продолжается прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО" ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области

14 сентября 2023 10:14  [110] Общество

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

1 июля 2023 года в Нижегородской области был объявлен старт юбилейного XV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Нижегородской области.

Цель Конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт", Конкурс включает специальную номинацию "65 лет на благо России", которая приурочена к 65-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и направлена на поддержку проектов по созданию современного, более комфортного городского пространства для жителей Кстова и гостей города.

Напоминаем, что заявки от некоммерческих негосударственных организаций, государственных, муниципальных бюджетных учреждений, а также органов местного самоуправления принимаются в срок до 30 сентября 2023 года (включительно) по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе - Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (электронная почта: pr-nnos@lukoil.com, телефон: (83145) 5-50-58).

С Положением информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в разделе "Ответственность" http://nnos.lukoil.ru.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph