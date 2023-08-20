Полузащитник ФК "Пари НН" Ярослав Михайлов перешел в "Зенит" Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Полузащитник ФК "Пари НН" Ярослав Михайлов перешел в "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно информации, 20-летний Ярослав Михайлов провел за нижегородскую команду 32 матча, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

"Ярослав, мы знаем, что ты всегда будешь работать над собой так, чтобы быть лучше, чем вчера. Удачи тебе и продолжай следовать своему девизу! А мы - всегда рядом", - написал в своем Telegram-канале гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Ярослав является воспитанником "Зенита". Прошлый сезон за "Пари НН" он провел на правах аренды, а летом был выкуплен нижегородской командой.

Отметим, что сразу после покупки "Зенит" отправил Ярослава Михайлова в годичную аренду в "Оренбург". Срок контракта полузащитника с командой из Санкт-Петербурга - 4 года.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари Нижний Новгород" подписал уругвайца Хуана Боселли.