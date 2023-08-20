Сроки производства нижегородских судов "Валдай 45Р" сократились на треть

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Нижегородское ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева благодаря инструментам нацпроекта "Производительность труда" на треть сократило время изготовления судов "Валдай 45Р". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Министр промышленности региона Максим Черкасов отметил, что за полгода работа экспертов Регионального центра компетенций выработка при производстве судов "Валдай 45Р" выросла на 50%. Также обучение прошли сотрудники ЦКБ, были подготовлены внутренние тренеры.
Он добавил, что два года назад время сборки и оснащения судов "Валдай 45Р" составляло около 7200 часов, а сейчас оно сократилось до 5000 часов. Цикл до спуска на воду ранее занимал полгода, теперь - 4 месяца.
В настоящее время ЦКБ одновременно строит пять судов "Метеор 120Р", два судна "Валдай 45Р" и два судна на воздушной подушке.
По словам директора ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Сергея Итальянцева, в рамках нацпроекта на предприятии был модернизирован процесс изготовления корпуса судна. Также было уменьшено использование сварных швов, что повлекло уменьшение деформации после сварки и сократило работы по правке корпуса.
Напомним, в августе ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева спустило на воду первый "Метеор" для Нижегородской области.
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