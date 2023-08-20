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Общество

Нейроинтерфейс для ускорения реакций мозга пожилых людей разрабатывается в ННГУ

14 сентября 2023 13:15  [89] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Ученые ННГУ им. Лобачевского и Балтийского федерального университета им. Канта ведут разработку нейроинтерфейса для ускорения реакций у пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского вуза.

Как рассказала автор исследования, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ Сусанна Гордлеева, разработка может использоваться для реабилитации после травм двигательного аппарата и для усовершенствования спортивных тренировок.

С помощью коротких магнитных импульсов уже удалось ускорить работу участков головного мозга, отвечающих за обработку зрительных команд и координацию движений. Выполнение заданий ускорилось на 20%, а эффект длился до полутора часов.

Как предполагают ученые, повторные сеансы магнитной стимуляции сделают эффект ускорения реакций мозга накопительным. 

Состояние мозга фиксировалось нейросетью. На основе ее данных создан метод машинного обучения, который может предсказывать ошибки человеческого мозга в реакциях на зрительные стимулы или в тестах на координацию движений. 

Планируется, что в следующем году будет разработан нейроинтерфейс для ускорения реакций и избегания ошибок мозга в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что серию зарядных станций для электротранспорта разработала компания–резидент ИНТЦ "Квантовая долина" и партнер Нижегородского НОЦ.

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Теги:
Медицина и здоровье Наука ННГУ
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