АО "Жилстройресурс" причинило ущерб нижегородским дольщикам на 500 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор АО "Жилстройресурс" предстанет перед судом за причинение ущерба нижегородским дольщикам. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, с июня 2011 по август 2013 года обвиняемый заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов, однако не привлекал денежные средства, необходимые для завершения строительства объектов.

От этих действий пострадало более 200 дольщиков, а сумма ущерба превысила 500 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 165 ч. 2 п. "б" УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере). Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования на имущество директора застройщика был наложен арест.

Напомним, АО "Жилстройресурс" вело строительство двух жилых домов - по ул. Ванеева, 10 и в границах улиц Б.Печерская, М.Горького, Белинского, Ковалихинская, Фрунзе. Дольщики этих домов уже получили ключи от своих квартир.

В июле 2020 года арбитражный суд Нижегородской области признал АО "Жилстройресурс" банкротом.