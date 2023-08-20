Охотоведы и лесники Нижегородской области получили 34 новых патрульных автомобиля Общество

Охотоведы и лесники Нижегородской области получили 34 новых патрульных автомобиля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В канун профессионального праздника в Володарском районе региона в рамках торжественного мероприятия состоялась передача 34 единиц патрульной техники межрайонным отделам Минлесхоза, а также церемония награждения лучших работников отрасли.

«Для сохранения природных богатств региона материальная база профильных служб имеет огромное значение. Очень важно, чтобы техническое оснащение соответствовало объему задач. Модернизация отрасли проводится как в рамках национального проекта «Экология», так и за счет региональных инициатив», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что развитию лесной и охотничьей отраслей способствует реализация федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экология», в рамках которого в этом году леса будут восстановлены на общей площади 14,6 тысячи гектаров.

В торжественном мероприятии ко Дню работников лесного и охотничьего хозяйства приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, представители отрасли.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев поздравил всех присутствующих с Днем работников лесного и охотничьего хозяйства и отметил, что эти отрасли неразрывно связаны между собой.

«Мы все прекрасно понимаем важность, сложность и взаимосвязь данных профессий. Для нашей области эти сферы имеют особое значение, поскольку почти половина её территории покрыта лесами. При этом очень важно, чтобы лесохозяйственная деятельность обеспечивала сохранность биоразнообразия и способствовала росту популяции диких животных», — подчеркнул Вячеслав Горев.

В канун профессионального праздника 150 сотрудников отрасли удостоены федеральных и региональных наград от правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона, министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Также были отмечены лучшие арендаторы лесных участков и охотпользователи.

Важность лесной отрасли в жизни региона отметил и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Значение лесного фонда для Нижегородской области и России в целом огромно и с каждыми годом только увеличивается. Это определяет ответственность, которая возложена на нас, по охране, защите и воспроизводству лесного фонда и его обитателей. Отмечу, что роль лесного хозяйства в экономике региона заметно возрастает. Доходы от использования лесов в бюджеты всех уровней за 2022 год превысили 1 млрд рублей. Нижегородская область заняла третье место по лесным доходам среди регионов ПФО. Это, в первую очередь, обусловлено эффективной организацией использования лесов», — сообщил Евгений Люлин.

Напомним, в 2022 году Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции «Сохраним лес». Нижегородская область входит в топ-10 регионов-лидеров РФ по итогам анализа эффективности ведения лесного хозяйства, проведенного Федеральным агентством лесного хозяйства. Наиболее успешно регион реализует мероприятия в области воспроизводства и защиты лесов.