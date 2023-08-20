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Общество

Депутаты Думы Дзержинска проверили качество питания в школах города

14 сентября 2023 14:51  [123] Общество
фото: пресс-служба городской Думы Дзержинска

фото: пресс-служба городской Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области проверили качество питания в школах города, сообщает пресс-служба Гордумы города химиков.

Комитет по соцвопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту Думы под руководством председателя Александра Терентьева провёл выездное совещание по вопросам качества питания школьников города. Его участниками стали Нина Аранович, Юлия Лунюшкина, Ирина Скрягина, Сергей Дедов и Андрей Куваев.

Первой точкой осмотра стала школа № 27. Там учатся более 800-т детей. Как рассказала директор общеобразовательного учреждения, почти 90 процентов из них едят в столовой. Питанием ребят обеспечивает индивидуальный предприниматель. В меню все основные блюда – и на завтрак, и на обед, широко представлена и выпечка. Разнообразный ассортимент и в меню школы № 13, которая стала второй точкой осмотра депутатов. Там питанием детей занимается МУП «Комбинат питания г. Дзержинска». Депутаты пообщались и с ребятами, и с руководством школы, и с руководством самого муниципального предприятия.

«Наш комитет посмотрел, как организован процесс обеспечения питанием детей. Ассортимент, качество. Мы остались удовлетворены. Но есть и проблемные моменты. Так, например, школа № 27 сейчас перегружена. Это хорошо, что у нас много детей, а вот то, что им всем не хватает места в столовой, приходиться питаться по очереди – плохо. Совместно с администрацией города будем работать над решением этого вопроса», - сказал Александр Терентьев.

В этом году в школе № 13 был сделан ремонт пищеблока. Депутаты тщательно следили за процессом. Скоро начнутся работы по замене технологического оборудования. Народные избранники также будут следить за тем, как будет идти работа в этом направлении. Как сообщила заместитель главы Дзержинска по социальной политике Ольга Палеева, до конца первой четверти все работы будут завершены. Проводить их будут в основном в выходные дни. Поэтому ни на учебный процесс, ни на процесс приготовления пищи не повлияют.

«В этом году мы отремонтировали пищеблоки в 13-й, 18-й и 26-й школах. Во всех этих школах, а также в гимназии № 38, где ремонт был в прошлом году, мы меняем технологическое оборудование. Это стало возможным благодаря областной программе, свою долю софинансирования внёс и муниципалитет. Плановой замены технологического оборудования в пищеблоках школ Дзержинска не было больше 10 лет. Безусловно, оно уже морально устарело. Новое оборудование – современное, это и комфорт работы для сотрудников столовой, и более качественный процесс приготовления пищи для детей», - отметила Ольга Палеева.

После того, как в школах будет окончена установка технологического оборудования, депутаты побывают в них, чтобы проверить, насколько изменилась работа пищеблоков после обновления. Не останутся без внимания народных избранников и другие учебные заведения города. Члены комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту Думы регулярно проводят работу по контролю вопросов питания школьников. Если у родителей есть вопросы или жалобы, они могут обратиться с ними к своему депутату по округу. Все они будут переданы в работу комитета.

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Теги:
Гордума Дзержинск Школы
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