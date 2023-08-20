Нижегородская область получит средства на поддержку туристических эко-проектов Общество

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Нижегородской области дополнительного финансирования, которое будет направлено на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Об этом проинформировал сопредседатель комиссии, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он отметил, что ранее региону уже выделялись средства на эти цели, но есть ещё проекты, которые нуждаются в поддержке.

"Нижегородская область снова показывает высокие результаты по привлечению туристов, регион входит в число наиболее популярных направлений для путешествий. Это обуславливает высокий спрос на места в гостиницах и отелях, в том числе в некапитальных средствах размещения", - подчеркнул Андрей Макаров.

Так, в июне поддержку в размере 330 млн рублей уже получили 11 нижегородских инвестпроектов, одобренных рабочей группой по созданию модульных некапитальных средств размещения (глэмпингов, кемпингов, автокемпингов). В итоге было организовано 300 современных мест для размещения.

Теперь региону на развитие экотуризма выделят ещё 230 млн рублей. Дополнительное финансирование позволит в следующем году создать 160 новых номеров в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Городецком, Володарском и Вачском округах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что уникальность такого формата позволяет отдохнуть на природе, не покидая городской черты.

"Уверен, что все они будут востребованы! Область является одним из лидеров по привлечению федеральных средств по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Интерес к региону у туристов очень высокий", - прокомментировал глава региона.