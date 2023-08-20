Нижегородские проекты по развитию экотуризма смогут получить гранты Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области объявило о старте конкурса на получение грантов на реализацию новых проектов в сфере аграрно-познавательного и эко-рекреационного туризма на территории региона.

Согласно информации, прием заявок продлится до 6 октября. Максимальный размер гранта составит 5 млн рублей, а всего на эти цели из областного бюджета выделено 30 млн рублей.

По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, сейчас все больше людей хочет отдохнуть от городской суеты, пожить в глэмпинге, послушать тишину, приготовить обед на костре или же собрать ягоды в лесу, поэтому в регионе важно развивать аграрно-познавательный и экологический туризм.

Гранты можно получить на приобретение глэмпингов и снаряжения для сдачи в аренду, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в местах размещения модульных гостиниц, а также на благоустройство прилегающей территории и создания системы навигации.

Что касается аграрно-познавательного туризма, гранты нацелены на оснащение помещений, предназначенных для размещения туристов в гостевых домах, приобретение оборудования для проведения интерактивных, дегустационных, гастрономических, фольклорных, экскурсионных программ и мастер-классов, отражающих быт и трудовую деятельность на селе, а также создание доступной среды и навигации.

Средства могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый Реестр субъектов эко-рекреационного туризма и субъектов аграрно-познавательного туризма Нижегородской области. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Максим Решетников и Глеб Никитин обсудили сферу туризма в Нижегородской области.

Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в ходе круглого стола в Воскресенском районе обсудили развитие экотуризма в регионе.