"Пари НН" просит нижегородских работодателей отпустить сотрудников на футбол

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Генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале предложил нижегородским работодателям отпустить своих сотрудников на матч со "Спартаком".
Согласно информации, во вторник, 19 сентября, нижегородская команда в рамках Кубка России встретится с московским "Спартаком". Игра начнется в 17:15.
Давид Мелик-Гусейнов отметил, что время начала матча привязано к прямым трансляциям федерального телевизионного вещателя.
Для привлечения болельщиков на стадион ФК "Пари НН" опубликовал обращения к нижегородским работодателям и проект заявления на укороченный рабочий день. Ознакомиться с ними можно в Telegram-канале Давида Мелик-Гусейнова.
"Вместе за Нижний! И только так", - подчеркнул гендиректор "Пари НН".
Сейчас "Пари Нижний Новгород" занимает четвертое место в группе D. Ранее нижегородцы в рамках кубка по пенальти обыграли "Динамо", проиграли "Спартаку" со счетом 5:4 и "Краснодару" со счетом 0:1.
Отметим, что для посещения матчей Кубка России по футболу карта болельщика не нужна.
Напомним, в прошлом году нижегородский футбольный клуб проводил аналогичную акцию во время кубкого матча с "Химками".
Ранее сообщалось, что полузащитник ФК "Пари НН" Ярослав Михайлов перешел в "Зенит".
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