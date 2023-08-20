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Спорт

"Пари НН" просит нижегородских работодателей отпустить сотрудников на футбол

14 сентября 2023 16:12  [99] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале предложил нижегородским работодателям отпустить своих сотрудников на матч со "Спартаком".

Согласно информации, во вторник, 19 сентября, нижегородская команда в рамках Кубка России встретится с московским "Спартаком". Игра начнется в 17:15.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что время начала матча привязано к прямым трансляциям федерального телевизионного вещателя. 

Для привлечения болельщиков на стадион ФК "Пари НН" опубликовал обращения к нижегородским работодателям и проект заявления на укороченный рабочий день. Ознакомиться с ними можно в Telegram-канале Давида Мелик-Гусейнова.

"Вместе за Нижний! И только так", - подчеркнул гендиректор "Пари НН".

Сейчас "Пари Нижний Новгород" занимает четвертое место в группе D. Ранее нижегородцы в рамках кубка по пенальти обыграли "Динамо", проиграли "Спартаку" со счетом 5:4 и "Краснодару" со счетом 0:1.

Отметим, что для посещения матчей Кубка России по футболу карта болельщика не нужна.

Напомним, в прошлом году нижегородский футбольный клуб проводил аналогичную акцию во время кубкого матча с "Химками".

Ранее сообщалось, что полузащитник ФК "Пари НН" Ярослав Михайлов перешел в "Зенит".

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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