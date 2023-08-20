Сладкая жизнь: какие десерты предпочитают россияне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Торты и пирожные покупают не только на семейные праздники, но и просто для того, чтобы порадовать себя любимыми сладостями. Аналитики сервиса "Пятёрочка Доставка" выяснили, какие десерты входят в топ самых популярных в России в целом и в отдельных городах. В основе исследования данные по заказам, сделанным с 1 января по 6 сентября 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Ханты-Мансийске и Владивостоке.

Безоговорочными лидерами по потреблению тортов и пирожных стали жители Подмосковья, которые с начала года съели 2 350 тонн разных десертов, и Москвы, которые заказали почти 2 000 тонн сладкого. Также сладости больше всего любят в Татарстане (860 тонн), Челябинской и Нижегородской областях (соответственно 660 и 640 тонн), Санкт-Петербурге (более 620 тонн) и Башкирии (почти 480 тонн). А вот жители Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Карачаево-Черкесии и Хабаровского края меньше всего интересовались десертами.

Исследование показало, что россияне больше всего любят бисквитные торты с фруктовой, карамельной, сливочной и кофейно-молочной начинками, а также муссовые. Из пирожных россияне чаще всего заказывали эклеры, профитроли, песочные с варёной сгущёнкой, шоколадом и пломбирным кремом, а также заварные кольца.

Конечно, вкусы людей из разных городов различаются, иногда заметно. Например, москвичи и жители Северной столицы больше любят торт "Панчо", эклеры, заварные кольца и "Картошку", а в других городах центральной России предпочитают торты с шоколадом или карамелью, заварные трубочки с варёной сгущёнкой и пирожные с ягодами.

В городах Поволжья популярны торты "Прага" и "Наполеон", однако при этом в Казани также часто заказывают "Медовик", а в Волгограде и Уфе — торты с карамельной начинкой. А вот при выборе пирожных все, кто живёт на Волге, едины: они любят классические виды бисквитных и песочных пирожных с различными начинками.

Сибиряки — приверженцы классики, из тортов они часто выбирают "Наполеон", "Медовик" и "Прагу", а из пирожных — "Картошку", трубочки с варёной сгущёнкой, заварные пирожные.

На Урале лидирует также "Наполеон", но компанию ему составляют уже современные бисквитные и муссовые торты с разнообразными начинками — карамелью, ягодами, шоколадом и т. д. И пирожные здесь любят как классические, так и современные — песочные и бисквитные, чизкейки, эклеры и профитроли. В Екатеринбурге, например, очень популярны профитроли сразу трёх видов — со сливками, со вкусом творога и с пломбирным кремом.

На юге популярна итальянская классика — "Тирамису" — и торты с орехами и карамелью. Пирожные жители южных регионов выбирают разные: тут и "Красный бархат", и песочные пирожные, и корзиночки, и рулеты с творожным или сметанным кремом.

На Дальнем Востоке больше всего любят продукцию местных производителей: рулеты с начинками на основе творожного и сметанного крема и торты "Тирамису", "Сметанник" и "Шоколадный", а из пирожных — бисквитно-кремовые, "Картошку" и творожные эклеры.