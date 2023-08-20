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Общество

Модельная библиотека открылась в селе Новошино Навашинского района

14 сентября 2023 17:03  [56] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Модельная библиотека открылась в селе Новошино Навашинского района. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году из областного бюджета на ремонт помещения библиотеки было выделено более 1,6 млн рублей. В этом году на закупку мебели, оборудования и более 500 новых книг, а также обучение персонала направлено 5 млн рублей.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что основными посетителями библиотеки являются подопечные школы, где учатся около 70 детей с ограниченными возможностями здоровья со всего округа.

Новошинская библиотека тесно сотрудничает с Новошинской специальной школой. Поэтому ключевой концепцией модернизации учреждения стало создание многофункциональной, инклюзивной среды. Например, для библиотеки были закуплены книги с использованием шрифта Брайля, тифлофлешплеер.

Также в библиотеке появилось оборудование для работы мультстудии.

Ранее сообщалось, что Павловскую юношескую библиотеку модернизировали по модельному стандарту.

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Теги:
Библиотеки Навашинский городской округ
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