Павловскую юношескую библиотеку модернизировали по модельному стандарту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Юношеская библиотека – библиотечный информационный молодежный центр №1 Павловского района открылась после ремонта и переоборудования по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в библиотеке площадью около 210 кв. м была проведена перепланировка, заменены системы отопления и водоснабжения, а также электропроводка.

На работы было выделено около 6,9 млн рублей, в том числе 5,5 млн рублей из областного бюджета.

Также из федерального бюджета 5 млн рублей было направлено на оснащение библиотеки современным оборудованием и мебелью, закупку программного обеспечения, обучение сотрудников и обновление книжного фонда.

Так, в учреждении было оборудовано рабочее пространство с современным компьютерным оборудованием и оргтехникой, в том числе с ламинатором, переплетчиком и фотопринтером. В фонд библиотеки поступило более 1200 тематических изданий.

Кроме того, в рамках профориентационного направления в библиотеке запустят клуб "Карьера", для которого закуплены системы виртуальной реальности для более реалистического знакомства с профессиями.

Ранее сообщалось, что библиотеку в поселке Пыра капитально отремонтировали.

Также напомним, что Центральная детская библиотека открылась в Богородске после ремонта.