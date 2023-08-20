Павловскую юношескую библиотеку модернизировали по модельному стандарту

Фото:
Юношеская библиотека – библиотечный информационный молодежный центр №1 Павловского района открылась после ремонта и переоборудования по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, в библиотеке площадью около 210 кв. м была проведена перепланировка, заменены системы отопления и водоснабжения, а также электропроводка.
На работы было выделено около 6,9 млн рублей, в том числе 5,5 млн рублей из областного бюджета.
Также из федерального бюджета 5 млн рублей было направлено на оснащение библиотеки современным оборудованием и мебелью, закупку программного обеспечения, обучение сотрудников и обновление книжного фонда.
Так, в учреждении было оборудовано рабочее пространство с современным компьютерным оборудованием и оргтехникой, в том числе с ламинатором, переплетчиком и фотопринтером. В фонд библиотеки поступило более 1200 тематических изданий.
Кроме того, в рамках профориентационного направления в библиотеке запустят клуб "Карьера", для которого закуплены системы виртуальной реальности для более реалистического знакомства с профессиями.
Ранее сообщалось, что библиотеку в поселке Пыра капитально отремонтировали.
Также напомним, что Центральная детская библиотека открылась в Богородске после ремонта.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+