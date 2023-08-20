Депутаты Госдумы выступили за ограничение продажи оружия россиянам Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на продажу оружия для тех, кто получил гражданство России менее 5 лет назад. Внесённый на рассмотрение законопроект опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента, сообщает телеканал "360".

В соответствии c данным документом будут внесены поправки в статью закона "Об оружии", которые лишат россиян, получивших гражданство менее 5 лет назад, права покупать все виды оружия, включая охотничье.

Как пояснили авторы инициативы, в условиях проведения СВО растут угрозы безопасности государства и россиян. Поэтому необходимо ввести дополнительные механизмы защиты оборота оружия.

Стоит отметить, что в действующей статье закона уже есть ограничения на покупку ружей и пистолетов: речь идёт о запрете продажи лицам, которые не проходят по здоровью, уровню подготовки и не могут обеспечить безопасное хранение и применение оружия.

Напомним, новые правила выдачи разрешения на оружие вступили в силу в России в марте 2023 года. Теперь их не будут выдавать подозреваемым или обвиняемым в преступлении.