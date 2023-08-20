Предварительные итоги муниципальных выборов
Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Вспышка кори в Арзамасском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 сентября 2023 18:58  [27] Глеб Никитин стал самым цитируемым главой региона в ПФО
14 сентября 2023 18:38  [58] Депутаты Госдумы выступили за ограничение продажи оружия россиянам
14 сентября 2023 18:20  [80] Более тысячи будущих строителей собрались на форуме в Нижнем Новгороде
14 сентября 2023 17:56  [101] Проезд большегрузов ограничат на Нижегородской ГЭС
14 сентября 2023 17:39  [136] Строительство 12 общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК" ведется в Нижнем Новгороде
14 сентября 2023 17:03  [105] Модельная библиотека открылась в селе Новошино Навашинского района
14 сентября 2023 16:52  [124] Волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" передали книги "Благочестие и Милосердие" в библиотеки Нижнего Новгорода
14 сентября 2023 16:50  [139] WhatsApp могут заблокировать в России после запуска функции каналов
14 сентября 2023 16:34  [120] Сладкая жизнь: какие десерты предпочитают россияне
14 сентября 2023 15:35  [150] Нижегородская область получит средства на поддержку туристических эко-проектов
Общество

Депутаты Госдумы выступили за ограничение продажи оружия россиянам

14 сентября 2023 18:38  [58] Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на продажу оружия для тех, кто получил гражданство России менее 5 лет назад. Внесённый на рассмотрение законопроект опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента, сообщает телеканал "360".

В соответствии c данным документом будут внесены поправки в статью закона "Об оружии", которые лишат россиян, получивших гражданство менее 5 лет назад, права покупать все виды оружия, включая охотничье.

Как пояснили авторы инициативы, в условиях проведения СВО растут угрозы безопасности государства и россиян. Поэтому необходимо ввести дополнительные механизмы защиты оборота оружия.

Стоит отметить, что в действующей статье закона уже есть ограничения на покупку ружей и пистолетов: речь идёт о запрете продажи лицам, которые не проходят по здоровью, уровню подготовки и не могут обеспечить безопасное хранение и применение оружия.

Напомним, новые правила выдачи разрешения на оружие вступили в силу в России в марте 2023 года. Теперь их не будут выдавать подозреваемым или обвиняемым в преступлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты Оружие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph