Проезд большегрузов ограничат на Нижегородской ГЭС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проезд большегрузов ограничат на Нижегородской ГЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

Согласно информации, контроль за соблюдением правил проезда большегрузов через мост "Нижегородской ГЭС" будет усилен.

Также по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом году будет спроектирован автоматический пункт весогабаритного контроля на подходе к дамбе.

Летом на мосту были отремонтированы самые поврежденные участки дороги.

"Но всё же основной вопрос в состоянии самой конструкции – она в собственности у РусГидро", - отметил Павел Саватеев.

Напомним, сейчас на Нижегородской ГЭС идет подготовка к строительству дополнительной камеры шлюза №15. Все работы планируется завершить в 2025 году.