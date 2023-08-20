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Проезд большегрузов ограничат на Нижегородской ГЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.
Согласно информации, контроль за соблюдением правил проезда большегрузов через мост "Нижегородской ГЭС" будет усилен.
Также по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом году будет спроектирован автоматический пункт весогабаритного контроля на подходе к дамбе.
Летом на мосту были отремонтированы самые поврежденные участки дороги.
"Но всё же основной вопрос в состоянии самой конструкции – она в собственности у РусГидро", - отметил Павел Саватеев.
Напомним, сейчас на Нижегородской ГЭС идет подготовка к строительству дополнительной камеры шлюза №15. Все работы планируется завершить в 2025 году.
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