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Общество

Более тысячи будущих строителей собрались на форуме в Нижнем Новгороде

14 сентября 2023 18:20  [78] Общество

Фото: ФАУ "Роскапстрой"

В Нижнем Новгороде на площадке ННГАСУ состоялся форум "Молодой специалист – строитель будущего". На него прибыли более 1000 участников - студенты вуза, колледжей и техникумов, а также старшеклассники.

Как рассказали в ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России, основная цель мероприятия – повысить престиж профессии среди молодежи.

Двухдневная программа форума включила 13 круглых столов, 9 мастер-классов и 11 интерактивных площадок.Также участники побывали на строительных и производственных площадках: посмотрели на строящиеся жилые и спортивные комплексы, а также познакомились с технологиями производства керамической плитки, кирпича, фасадных панелей и железобетонных конструкций на заводах региона.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что наш регион сейчас очень динамично развивается, и сфера строительства – один из драйверов экономического роста. Здесь реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, отмеченные на федеральном уровне: строительство метро, ледового дворца, ИТ-кампуса, благоустройство общественных пространств.

"Для того чтобы сохранять и увеличивать набранные темпы развития, нужно вовлекать в отрасль активную молодёжь. Поэтому роль форума, который организовали Минстрой России и РосКапСтрой в нашем городе, трудно переоценить. Он даёт возможность открытого прямого диалога бизнеса, студентов, власти, вузов, ссузов. Наша общая задача – прививать любовь к строительной отрасли со студенческой скамьи, даже со школьной скамьи", - сказал Сергей Морозов.

Он напомнил, что в этом году открыта профильная кафедра строительного блока правительства региона в ННГАСУ, которая активно привлекает в отрасль школьников, демонстрируя им крупнейшие строительные объекты.

"Мы найдём применение каждому увлечённому студенту: сможем обеспечить и рабочими местами, и достойным заработком, и участием в интереснейших и важнейших для региона проектах", - подчеркнул замгубернатора.

Согласно информации, на церемонии открытия форума подписано соглашение между ННГАСУ и Московским государственным строительным университетом (МГСУ) о создании филиала корпоративной кафедры Минстроя России.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щёголев подчеркнул, что использование ресурсов двух университетов позволит привлекать специалистов в том числе из федеральных ведомств для реализации новых образовательных программ в ННГАСУ.

Также на форуме был дан старт проекту "Экспертиза будущего: строим вместе", подготовленного специально для студентов Главгосэкспертизой России. Открытый полугодовой учебный трек для студентов российских вузов поможет юным профессионалам реализовать свой потенциал и получить преимущество при трудоустройстве в будущем.

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Теги:
Образование Строительство
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