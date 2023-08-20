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Бизнес

Участки под шесть промышленных проектов выделены в Нижнем Новгороде и Дзержинске

14 сентября 2023 18:47  [9] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал шесть заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты в сфере промышленности.

Так, ООО "Стройпрактика" на участке площадью 13 тысяч кв. м на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде в течение двух лет возведет цех по изготовлению металлоконструкций и понтонов. В проект будет инвестировано 70 млн рублей.

ООО "Экспресс" выделен земельный участок площадью 17 тысяч кв. м в Дзержинске под производственный комплекс по изготовлению бытовок, модульных зданий, блок-контейнеров. В реализацию проекта инвестор вложит 26 млн рублей, срок реализации 2 года.

Также в Дзержинске ООО "Азур" на участке площадью 78 тысяч кв. м в течение четырех лет за 135 млн рублей построит комплекс хранения сырья и готовой продукции, ООО "НК" в течение двух лет инвестирует 18 млн рублей в производство метизов на участке площадью 1462 кв. м, а ООО "Дастком" на участке площадью 12 тысяч кв м построит производство изделий бетон, в проект будет инвестировано 40,6 млн рублей, срок реализации - 18 месяцев.

Кроме того, производство бетонных изделий появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на участке площадью 35 350 кв. м. ООО "СК Империя" инвестирует в проект 72 млн рублей, срок реализации - 56 месяцев.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 19%.

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Теги:
Инвестиции Строительство
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