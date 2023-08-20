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Экономика

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 19%

01 сентября 2023 16:54  [64] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос более чем на 19% в I полугодии 2023-го и составил 212,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что частные инвестиции выросли в 1,3 раза, а рост объема значительно превысил среднероссийский уровень (7,6%).

По словам заместителя губернатора Егора Полякова, в металлургическом производстве рост инвестиций составил почти 80%. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий рост объема инвестиций в основной капитал превысил в 2,7 раза, автотранспортных средств – на 20%, в сфере производства готовых металлических изделий – на 15%, химических веществ и химических продуктов – на 13,7%.

Также почти 40% в общем объеме инвестиций занимает отрасль "Транспортировка и хранение".

Кроме того, за шесть месяцев текущего года в структуре инвестиций крупных и средних предприятий на бюджетные средства пришлось 38,7% - 57 млрд рублей. Размер государственной поддержки приоритетных инвестпроектов составил 1,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что еще четыре компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
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