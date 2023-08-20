"ЭнергосбыТ Плюс" открыл новый офис в Кстове Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" открыл новый офис в Кстове. Он расположен по адресу: бульвар Нефтепереработчиков, д.19, - в том же здании, где находился и прежний офис.

В церемонии открытия офиса приняли участие глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов, директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова и директор филиала "Нижегородский ПАО "Т Плюс" Александр Фролов.

В новом офисе для удобства клиентов работает шесть окон приема. Это значит, что ежедневно до 500 клиентов смогут получить консультацию по квитанциям за отопление и горячую воду, подать документы на открытие лицевого счета, оплатить коммунальные услуги, зарегистрироваться в Личном кабинете, оформить подписку на электронную квитанцию.

"Просторный, комфортный офис. Уверен, что его по достоинству оценят люди старшего поколения, которые привыкли обращаться лично", – подчеркнул Иван Уланов.

Принимать клиентов по вопросам начисления платы за коммунальные услуги по квитанциям "ЭнергосбыТ Плюс" здесь начали с июля 2023 года. Сначала офис работал в тестовом режиме, 14 сентября состоялось его официальное открытие.

"Специалисты компании всегда готовы ответить на вопросы по начислениям платы за коммунальные услуги, проконсультировать по любым вопросам, рассказать о возможностях дистанционных сервисов", - отметила директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

График работы офиса ЭнергосбыТ Плюс:

Понедельник – четверг с 8:00 до 18:00

Пятница – с 8:00 до 17:00

Суббота, воскресенье – выходные дни.