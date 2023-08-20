Туристический квартал создадут на Бору
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Вспышка кори в Арзамасском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2023 13:07  [43] Более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году
15 сентября 2023 11:56  [118] МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером
15 сентября 2023 11:45  [108] Завод ОМК в Выксе включён в маршрут проекта "Москва глазами инженера"
15 сентября 2023 11:09  [125] ЛУКОЙЛ оказывает благотворительную поддержку кстовским учреждениям образования
15 сентября 2023 10:56  [153] Пассажиропоток на "Городских электричках" Нижнего Новгорода вырос на 18%
15 сентября 2023 10:30  [132] Обновлённый обход Воскресенского на Р-177 введут в эксплуатацию в начале октября
15 сентября 2023 10:04  [147] Глеб Никитин: "Желаю всем, кто отмечает Рош ха-Шана, здоровья и счастья"
15 сентября 2023 09:49  [150] "ЭнергосбыТ Плюс" открыл новый офис в Кстове
15 сентября 2023 09:04  [156] Свет и ГВС точечно отключат в двух районах Нижнего Новгорода 15 сентября
14 сентября 2023 20:27  [357] Впервые федеральные средства на строительство глэмпингов получат 13 регионов
Общество

Завод ОМК в Выксе включён в маршрут проекта "Москва глазами инженера"

15 сентября 2023 11:45  [108] Общество

Фото: ОМК

Площадка Выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) принимает участие в известном образовательном проекте "Москва глазами инженера".

Как рассказали в пресс-службе ОМК, участники данного проекта путешествуют по столице и другим городам страны, где изучают инженерные особенности самых интересных сооружений.

Инженеры-туристы прибыли в Нижний Новгород, Дзержинск и Выксу, чтобы увидеть творения гениального инженера Владимира Шухова.

Так, в Выксе участники проекта изучили маршруты промышленного туризма местного завода ОМК. Они своими глазами увидели, как из горячекатаного рулона изготавливают нефтегазопроводные трубы, а также трубы для строительства - квадратного и прямоугольного сечения.

Программой путешествия также было предусмотрено посещение единственного в России индустриального стрит-арт-парка на территории действующего промышленного предприятия, где участники проекта осмотрели Шуховскую водонапорную башню.

Как пояснили в ОМК, в настоящее время этот инженерный объект находится на территории завода, но совсем скоро станет частью "Шухов-парка" в историческом центре Выксы, где будет доступна всем. Главным объектом авторства Шухова в парке станут уникальные парусообразные своды конца XIX века, которые также после реставрации перенесут сюда. Напомним, эта конструкция признана объектом культурного наследия и уникальна тем, что в ней впервые в мире были применены парусообразные стальные сетчатые перекрытия (оболочки двоякой кривизны).

Руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая отметила, что в Выксе туристам открывается уникальная возможность увидеть одновременно историю индустрии, инженерное наследие, передовое промышленное производство и объекты современного искусства.

Она добавила, что "Шухов-парк", который компания будет открывать поэтапно к 2027 году, даст всем путешественникам по России новые возможности для незабываемых впечатлений.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph