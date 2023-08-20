Завод ОМК в Выксе включён в маршрут проекта "Москва глазами инженера" Общество

Фото: ОМК

Площадка Выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) принимает участие в известном образовательном проекте "Москва глазами инженера".

Как рассказали в пресс-службе ОМК, участники данного проекта путешествуют по столице и другим городам страны, где изучают инженерные особенности самых интересных сооружений.

Инженеры-туристы прибыли в Нижний Новгород, Дзержинск и Выксу, чтобы увидеть творения гениального инженера Владимира Шухова.

Так, в Выксе участники проекта изучили маршруты промышленного туризма местного завода ОМК. Они своими глазами увидели, как из горячекатаного рулона изготавливают нефтегазопроводные трубы, а также трубы для строительства - квадратного и прямоугольного сечения.

Программой путешествия также было предусмотрено посещение единственного в России индустриального стрит-арт-парка на территории действующего промышленного предприятия, где участники проекта осмотрели Шуховскую водонапорную башню.

Как пояснили в ОМК, в настоящее время этот инженерный объект находится на территории завода, но совсем скоро станет частью "Шухов-парка" в историческом центре Выксы, где будет доступна всем. Главным объектом авторства Шухова в парке станут уникальные парусообразные своды конца XIX века, которые также после реставрации перенесут сюда. Напомним, эта конструкция признана объектом культурного наследия и уникальна тем, что в ней впервые в мире были применены парусообразные стальные сетчатые перекрытия (оболочки двоякой кривизны).

Руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая отметила, что в Выксе туристам открывается уникальная возможность увидеть одновременно историю индустрии, инженерное наследие, передовое промышленное производство и объекты современного искусства.

Она добавила, что "Шухов-парк", который компания будет открывать поэтапно к 2027 году, даст всем путешественникам по России новые возможности для незабываемых впечатлений.