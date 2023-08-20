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Бизнес

Нижегородские предприниматели высоко оценили законодательство региона о мерах поддержки

15 сентября 2023 12:16  [92] Бизнес

Минэкономразвития Нижегородской области провело опрос среди предпринимателей по оценке качества регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в опросе приняли участие около 70 респондентов.

По словам главы регионального минэкономразвития Дениса Исмагилова, представители бизнеса оценивали действующие меры поддержки. Так, более 90% участников опроса заявили, что удовлетворены всеми аспектами, при этом ни один не увидел «стоп-факторы, предупреждающих о рисках инвесторов о существенных рисках вложения своих средств.

Стоит отметить, что в ходе опроса предприниматели высоко отметили инвестиционную декларацию Нижегородской области, который декларирует обязательства региона перед инвестором. Это документ также включает в себя общее описание целей инвестиционного развития региона, а также состав инвесткоманды.

Со стороны бизнес-сообщества высокие оценки также получили механизмы поддержки инвестиционной деятельности, порядок получения налоговой и финансовой поддержки, и качество регионального законодательства о защите прав инвесторов.

Напомним, что в Нижегородской области действует целый ряд механизмов поддержки инвесторов: от соглашения о защите и поощрении капиталовложений, присвоении статуса приоритетного инвестпроекта, до нормативных правовых актов, которые регламентируют инвестстандарт.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место в рейтинге.

В Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта, доступна удобная инвесткарта, представляющая собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона. С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям (инвесткомитет).

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Теги:
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