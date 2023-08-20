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Общество

Более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году

15 сентября 2023 13:07  [39] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Выездное совещание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству по вопросам развития интеллектуальной транспортной системы областного центра прошло в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, в ходе мероприятия участники посетили центр обработки данных, в который поступают данные со всех светофоров Нижнего Новгороде, и Ситуационный центр ГКУ "ЦРТС", работающий в тестовом режиме. Также обсуждался вопрос внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

По словам председателя комитета Владимира Солдатенкова, под управление ИТС планируется передать проспект Ленина, проспект Молодежный, проспект Гагарина, улицы Белинского и Родионова, а также Казанское шоссе, что позволит улучшить транспортную ситуацию на этих дорогах.

Тестирование системы будут продолжаться до конца текущего года. В ближайшее время в Нижнем Новгороде установят еще 35 "умных светофоров в дополнение к действующим 28 объектам. Всего к декабрю 2024 году в городе заработают 105 "умных" светофоров. 

Полноценное внедрение ИТС подразумевает модернизацию светофоров и специального программного обеспечения, включая модули адаптивного и координированного управления дорожным движением.

Ранее сообщалось, что более 18,5 тысяч нарушений ПДД выявили нижегородские мобильные комплексы.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание Транспорт
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