Более 18,5 тысяч нарушений ПДД выявили нижегородские мобильные комплексы

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Более 18,5 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили нижегородские мобильные комплексы фотовидеофиксации с начала года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, чаще всего фиксируются нарушение правил остановки и стоянки - почти 16 тысяч случаев.
Также комплексы зафиксировали более 1500 нарушений скоростного режима. Кроме того, 655 тысяч нарушений скоростного режима выявили передвижные комплексы фиксации нарушений.
Сейчас в Нижегородской области действует 4 мобильных комплекса фотовидеофиксации.
Напомним, в июле комплексы начали фиксировать выезд на встречную полосу.
Кроме того, с июня часть нижегородских мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД начала работать ночью.
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