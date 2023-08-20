Более 18,5 тысяч нарушений ПДД выявили нижегородские мобильные комплексы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 18,5 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили нижегородские мобильные комплексы фотовидеофиксации с начала года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, чаще всего фиксируются нарушение правил остановки и стоянки - почти 16 тысяч случаев.

Также комплексы зафиксировали более 1500 нарушений скоростного режима. Кроме того, 655 тысяч нарушений скоростного режима выявили передвижные комплексы фиксации нарушений.

Сейчас в Нижегородской области действует 4 мобильных комплекса фотовидеофиксации.

Напомним, в июле комплексы начали фиксировать выезд на встречную полосу.

Кроме того, с июня часть нижегородских мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД начала работать ночью.