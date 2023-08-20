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Общество

"Единая Россия" получила 78% мандатов на всех уровнях выборов

15 сентября 2023 13:55  [95] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В рамках прошедших выборов на территории субъектов Российской Федерации состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

"Единая Россия" одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов "Единой России" по итогам ЕДГ-2023.

"На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от "Единой России". Все они одержали уверенные победы с серьезным отрывом в этой избирательной гонке", - сообщил Андрей Турчак.

Напомним, в Нижегородской области на выборах губернатора уверенную победу одержал кандидат от партии, действующий глава региона, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин. За него проголосовали 82,82% - 1 159 013 избирателей.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых "Единая Россия" получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

"На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%", - отметил Андрей Турчак.

Квалифицированное большинство у "Единой России" и в новых регионах.

"По числу выигранных мандатов на Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области - более 83% (в заксобрание региона). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы", - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В сравнении с 2018 годом "Единая Россия" нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

"За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли свыше 67 миллионов человек", - сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса "Единой России" в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта "ПолитСтарта", 106 участников СВО.

"В ДНР от "Единой России" победили Артем Жога и Константин Кузьмин. Командиры, которые не нуждаются в отдельном представлении. Депутатом Херсонской областной Думы был избран замкомандира казачьей бригады "Дон" Андрей Сабинов. В Башкирии депутатом Госсобрания избран настоящий герой, ветеран СВО Артур Галеев", - сообщил Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента.

"Партия к ним готова", - сказал Андрей Турчак.

Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходил Единый день голосования. На выборах-2023 заместят более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выбирали депутатов регионального и местного уровней - 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления.

В 26 регионах проходили выборы высших должностных лиц, в Хабаровске - мэра города. В Крыму выбирали депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области - по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике - по одномандатному округу №16, в Красноярском крае - по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.

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Теги:
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