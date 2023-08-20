Индекс нижегородского автопроизводства составил 100,7% к показателям 2022 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал, что по итогам 7 месяцев 2023 году автопром региона впервые с марта 2022 года показал рост.

Согласно информации, индекс автопроизводства составил 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. Так, в июле он вырос на 48,1% по сравнению с июлем 2022 года.

Егор Поляков отметил, что таких показателей удалось достичь за счет реализации крупных инвестиционных и импортозамещающих проектов, таких как производство автомобиля нового поколения "Соболь NN", автобуса нового поколения CITYMAX-9, серийного выпуска продукции нового литейного завода "Группы ГАЗ".

В частности, с января по июль 2023 году в регионе было выпущено 9157 автобусов массой до тонн (+51%), 25 800 двигателей внутреннего сгорания (+35,8%), 12 600 грузовых автомобилей с бензиновым ДВС (+40%) и 30 100 единиц легкого коммерческого транспорта (+25,8%).

Ранее сообщалось, что автомобили в России до конца года могут подорожать на 20%.