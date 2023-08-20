Эксперт-мониторинг событий с 8 по 15 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Россия сыграла роль катализатора глобальной политической перестройки



Эксперт "Минин-центра", руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, к. филос. н. Владимир Киреев считает, что мировая общественность оценила итоги саммита G20 как серьезный успех России, и он определённо таким является. Одновременно говорят об успехе Индии и БРИКС и это очевидная правда по всем пунктам. Прежде всего, необходимо сказать, почему итоги саммита являются успешными для России. В итоговой декларации нет упоминания агрессии со стороны России, зато есть формулировка о приоритетности решений ООН, важности мира, что очевидно является уступкой не только самой России, но и всем "незападным" странам, желавшим говорить об экономике, экологии, борьбе с терроризмом, но не подчинять свои интересы западной политический повестке.

Это решение отличается от прошлогоднего саммита в Индонезии на Бали, который можно назвать откровенно антироссийским, когда всё обсуждение было сосредоточенно на показательной «порке» Москвы, и вся вина за конфликт на Украине с Западом перекладывалась на Россию и упоминаний о провокационной политике Запада в агрессии Украины против Донбасса и собственного населения не было. В этот раз так же присутствовало желание со стороны США и их сателлитов принять именно антироссийскую итоговую декларацию, но сделано это не было. Очевидно, мы должны сделать вывод о том, что с состоянием мировой политической системы, её оценкой ведущими странами произошли фундаментальные перемены.

В прошлом году страны глобального Запада доминировали в мировой политической системе, следует понимать, что международные площадки являются способом проведения глобального плебисцита, через решения их руководств, при этом США, ЕС удавалось предлагать свою повестку для всего мира, то теперь этого сделано не было. Глобальный Юг отказался следовать Западной повестке, сформировал свою в которую США и их союзникам пришлось встраиваться.

Напомним, что вся ситуация с Украиной была способом наказать Россию, путём понижения её роли и статуса в мировой политике, исключения из международных площадок за слишком самостоятельную, как казалось тогда мировым лидерам - США и ЕС позицию. В итоге США и Ко получили реакцию мирового сообщества, которая заставила пересмотреть свои представления и принять позицию этого самого мирового сообщества, игнорировавшийся до этого американцами. Вместо ранее навязываемой миру западной политической модели, Россия представила новую политическую схему мироустройства. Своими действиями Россия сыграла роль катализатора глобальной политической перестройки, (что происходит не первый раз в истории). Процессы глобальной эмансипации от Запада, которые без России шли бы очень долго, возможно ещё целые десятилетия, произошли в считанные годы - очень быстро, по историческим меркам.

Большое значение в перестройке мировой политической системы сыграла, во-первых, активная внешняя политика России. Затем экономические успехи Китая, Индии, ведущих стран Латинской Америки в лице Бразилии, Аргентины, Мексики. Ещё одним подтверждением процесса формирования нового, политически зрелого мирового самосознания являются антиколониальные революции в странах Африки, происходящие одна за другой с 2020 года, спровоцированные во многом, появлением альтернативы, прежде всего французам и американцам на континенте, в лице тех же самых Китая, России и Бразилии. Африканские народы поняли, что они уже не остаются один на один со своими бывшими колониальными хозяевами и активно начали борьбу за новую самостоятельную Африку. Саудовская Аравия - один из самых надёжных и старых партнёров США на Ближнем Востоке всё более явно переориентировались на Китай и Россию.

Зримым выражением этого процесса, его флагманом стала организация - БРИКС. Союз непохожих друг на друга стран с развивающейся экономикой стал альтернативой коллективному Западу. Наиболее зримым это противостояние стало при противопоставлении G7, как выражении воли и мощи коллективного Запада и БРИКС как голоса основной части человечества. Саммит БРИКС 22-24 августа 2023, месяц назад, когда к союзу присоединились сразу 6 стран и заявили о желании присоединиться ещё несколько десятков говорят о настроениях в политических кругах большей части населения планеты, фактически саммит БРИКС предопределил ход событий саммита Большой Двадцатки, (которая теперь при присоединении к ней Африканского союза превращается в Большое Двадцать Одно).

БРИКС оформило моду на эмансипацию в политический курс большей части планеты. БРИКС стал именно выражением этой глобальной революции за «новый мир», в котором представлены все страны: богатые и бедные, большие и маленькие, страны с разной политической традицией, чьи народы объедены сегодня общим стремлением к новым возможностям в развитии экономики, технологии и представительству на мировом уровне.

Уже существует много блоков и международных организаций, например АСЕАН, ЕАЭС, но сегодня это просто региональные организации, такие же как «Африканский Союз» и «Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна», но у участниц этих организаций есть потребности и интересы в представительстве в мире, потребности в технологиях, в финансах и безопасности, но сами по себе эти организации не могли претендовать на новую архитектуру мирового устройства. БРИКС стал именно такой альтернативой Западному доминированию и западной гегемонистской политике. Конечно, произошло это не мгновенно, понадобилось почти два десятилетия работы, определённые экономические метаморфозы и политические обстоятельства, но сегодня это стал частью новой глобальной моды, учитывать которую вынуждены все, в том числе и бывший «клуб господ» в лице G7 и их главного бенефициара — США.

Почему США вынуждены учитывать эту тенденцию? Вашингтон очень хотел навязать саммиту Большой Двадцатки свою повестку, главной темой которой стала бы изолированная и осуждённая Россия, но это встретило активное сопротивление со стороны «незападных» участников Большой Двадцатки. США быстро осознали, что упрямствуя в навязывании собственной повестки они: во-первых, разрушат площадку, из которой уйдут страны, стремящиеся решать свои собственные задачи, а не быть статистами для кукловодов из Вашингтона, а во-вторых, передадут все эти страны под неформальное лидерство БРИКС.

Светлана Лукаш шерпа России в G20 сказала, что именно коллективная воля стран участниц БРИКС была причиной провала американской формулировки итоговой декларации. И вообще это был самый сложный саммит за всю историю. Шерпа Индии Амитабх Кант упомянул, что обсуждение итоговой декларации длилось непрерывно 200 часов. "Самой сложной частью всей встречи "Большой двадцатки" было достижение консенсуса по геополитическим вопросам (Россия — Украина). Это было сделано за 200 часов непрерывных переговоров, 300 двусторонних встреч, 15 проектов", — сказал Кант (цитата из РБК).

В итоге США пошли на подписание нейтральной по отношению к России декларации, что одновременно является успехом дипломатии России, Индии и всего БРИКС. Это было необходимо сделать для США, так как Вашингтон сделал ставку на другой жизненно значимый для него проект, представленный на саммите транспортный коридор Индия - Ближний Восток — ЕС. Это позволит Вашингтону сохранить влияние на страны глобального Юга. Индия, Саудовской Аравии и я ряд других стран. Многие страны и регионы получат значительные инвестиции и экономические преимущества. Израиль постепенно выходит из региональной изоляции, а страны ЕС получают удобный путь для транспортировки товаров из Индии.

Это не выигрышное решение для Ирана, в обход которого будет создаваться вся эта инфраструктура, и для Китая. Вся эта инициатива строиться для снижения статуса китайского проекта "Один пояс — одна судьба". Новая транспортно-логистическая структура создаётся в противовес Китаю, но в долгосрочной перспективе этот проект - однозначная победа глобального Юга над мировым Западом.

США и их сателлиты вынуждены подстраиваться под новую глобальную повестку, лавировать искать варианты для сохранения себя на мировой политической арене, искать варианты для приложения своих ресурсов. Это исключительно новая ситуация, в которой коллективный Запад приходит не как гегемон, навязывающий свои правила и забирающий то что хочет из мировых ресурсов, но как одна их рядовых мировых сил, которая вынуждена искать своё место под солнцем, предлагать выгодные варианты сотрудничества для "незападных" стран и конкурировать с ними, если и не на равных, то без огромного дисбаланса сил, как прежде, когда США приказывали, а все остальные выполняли, либо уничтожались.

Этот саммит несомненный успех, прежде всего Индии, предельно повысившей свой мировой политический статус выразителя интересов глобального Юга. Индия получила значимый инфраструктурный проект, не пойдя на уступки Вашингтону. Индия продемонстрировала новый уровень дипломатической игры, которому впредь будет стремиться соответствовать.

Хотя саммит сложился и не очень удачно для важных союзников России - Ирана и Китая, но, тем не менее, именно коллективная позиция Китая и Индии позволили принять данную итоговую декларацию, а это несомненный выигрыш для всех участников БРИКС и всего независимого человечества. Неправильно будет считать, что данный саммит является какой-либо финальной версией формирования нового, более справедливого, плюралистического мироустройства, но в ходе подготовки и проведения Большой Двадцатки в Нью-Дели 2023 был сделан огромный шаг в этом направлении. И стоит отметить, что в мире в данный конкретный момент уравновесились силы, представленные странами, входящими в два клуба, выражающем две глобальные тенденции G7 & BRICS.

Федеральная тема – Восточный экономический форум и визит Ким Чен Ына



Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов подчеркивает, что важным событием стал Восточный экономический форум 10-13 сентября во Владивостоке и визит в России северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Экономические форумы во Владивостоке берут своё начало ещё в 2015 году, а возможно и ещё ранее, когда на территории России прошел первый и пока единственный саммит АТЭС. Наиболее представительным за всю историю стал саммит 2018 года с 65 официальными делегациями и 8,5 тыс. участников. Представительность на ВЭФ-2023 г. была существенно ниже: всего 11 официальных делегаций и при этом ни одного лидера государства, кроме Президента РФ. Наиболее высокопоставленной персоной оказалась вице-премьер Лаоса Пани Ятхоту.

При этом,всего участие в форуме приняли представители не менее 30 государств, а за счет аккредитованных на форуме СМИ представительство вполне можно "увеличить" и до 50, включая даже «недружественные» нам страны. Особым было то, что впервые здесь "засветились" представители деловых кругов стран Залива и ряда африканских государств, что в целом говорит о продолжении вектора международного сотрудничества РФ именно в этих направлениях.

Несмотря на в целом достаточно скромные оценки мероприятия со стороны многих экспертов, прежде всего зарубежных, результативность форума не может быть оценена исключительно по формальному представительству. Так, гости высокого ранга и реальные процессы заключения многосторонних соглашений и организация взаимодействия далеко не всегда являются одним и тем же. Фактически форум стал площадкой, где были озвучены перспективы развития российского Дальнего Востока с точки зрения модернизации всей инфраструктуры, необходимой для международного сотрудничества.

Наконец, внимание к этому событию во многом было связано с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына. Особое значение этому придали два обстоятельства. Во-первых, буквально накануне этого состоялся визит в КНДР министра обороны РФ Сергея Шойгу.

А во-вторых, программа визита лидера КНДР включала посещение космодрома "Восточный". В связи с этим возникли предположения о военно-технической составляющей некой возможной сделки между российским и северокорейским руководством. В западных источниках даже указывают на возможность поставок КНДР 152мм снарядов, РСЗО и баллистических ракет для нужд специальной военной операции, а также на ответные шаги по оказанию технической помощи северокорейской армии со стороны России.

Не имея доступа ко всей информации, достаточно сложно говорить о деталях этих договоренностей, если таковые имели место. Тем не менее, сам визит вызвал обеспокоенность в Сеуле, который недавно передал около 500 тыс. 155 мм снарядов ВСУ перед началом летнего контрнаступления. Учитывая недостаток, прежде всего фугасных снарядов в странах НАТО, Южная Корея вполне может рассматриваться как основной донор для украинской артиллерии. В этой связи, очевидно, что демонстративные взаимные визиты между РФ и КНДР вполне могут быть намеком Сеулу на недопустимость его дальнейшего вовлечения в той или иной форме в украинские события.

Региональная тема – Переосмысление отношения к происходящему, стало приметой времени

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин подчеркивает, что региональные выборы 8 - 10 сентября 2023 г. отразили "неожиданно" позитивную устойчивость региональной экономики, которую по итогам двух кварталов текущего года констатируют отечественные эконом-географы.

Достаточно высокие показатели устойчивости региональных экономических систем конвертировались в достаточно высокие показатели прошедших региональных выборов. "Попутный ветер" дала широкая волна патриотического со-участия жителей регионов в поддержке "своих" бойцов в зоне боестолкновений СВО. В результате, в том числе на новых присоединившихся территориях, – активное голосование за действующих руководителей регионов и за активно присутствующие в жизни регионов партии.

В Нижегородской области, где проходили выборы губернатора, за действующего главу региона Глеба Никитина ("Единая Россия") проголосовало 82,82% избирателей (против 67,75% в 2018 г.), а явка составила 56,01% против 40,5% на выборах губернатора в 2018 г.

Высокую поддержку избирателей получили и действующие главы других регионов: в Магаданской области 72,39% (Сергей Носов, "Единая Россия"), на Чукотке - 72,34% (Владислав Кузнецов, "Единая Россия"), в Алтайском крае – более 76,16% (Виктор Томенко, "Единая Россия"), в Хакасии - 63,14% (Валентин Коновалов, КПРФ) и т.д. Из 21 губернатора 19 человек представляют партию "Единая Россия".

Безусловно, свою роль играли также и сугубо региональные факторы, своеобразие которых сказалось на уровнях явки избирателей. Один фактор – это присутствие электронного голосования (дистанционное электронное голосование /ДЭГ): чем большую популярность имел этот новый способ участия в выборах, тем больше это влияло на общий уровень явки, поскольку около 90% заявившихся в систему ДЭГ приняли участие в голосовании. Второй фактор – это формы работы кандидатов с избирателями.

Так, в Нижегородской области привычно-рутинная практика "сбора наказов" была заменена программой публичного обновления стратегии развития региона, в ходе которой летом этого года прошло 58 стратегических сессий во всех муниципалитетах области, 13 отраслевых стратсесий и более 700 встреч с местными жителями, на рассмотрение которых было вынесено более 500 конкретных проектов.

Программа Глеба Никитина конкурировала с программами других кандидатов (прежде всего с программами от КПРФ и ЛДПР) не только по части образа будущего, но также и по части критического осмысления достигнутых успехов и актуальных проблем. Переосмысление отношения к происходящему, стало приметой времени современного общественного сознания. Его "отзеркалили" все нижегородские претенденты в губернаторы, а избиратель сделал выбор в пользу того, кто дал более широкий контур такого переосмысления и предложил более убедительную и практико-ориентированную программу действий регионального правительства на пять последующих лет.

Особенности кампаний в других регионах, их детальный анализ занял бы много времени, включал свои «маленькие хитрости», которые просматриваются в таких деталях, как успех партий парламентской оппозиции (кандидаты от партии "Яблоко" пробились к мандатам в Псковской, Саратовской, Ростовской, Московской и др. областях), как уровень многопартийности региональных парламентов (в Ярославской области мандат получают представители пяти партий), как соотношение зарегистрированных и не зарегистрированных претендентов и др.

Беглый анализ позволяет отметить, что в этом сезоне региональные сообщества избирателей делали выбор в пользу тех кандидатов, которые стали восприниматься в качестве «своих», а также за тех, кто в той или иной форме поддерживал идею российского патриотизма.