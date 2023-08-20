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Культура и отдых

Масштабную кукольную премьеру "Пиковая дама" покажут нижегородцам в октябре

15 сентября 2023 16:56  [98] Культура и отдых

Фото: НГАТК

Нижегородский государственный академический театр кукол готовит первый премьерный спектакль 95 юбилейного театрального сезона - масштабный спектакль "Пиковая дама" по повести А.С. Пушкина. Главной музыкальной темой спектакля станет музыка немецкого композитора Роберта Шумана. Первые показы состоятся 27 и 28 октября.

Как рассказали в пресс-службе театра, режиссёр-постановщик спектакля - четырёхкратный номинант российской национальной театральной премии "Золотая маска", лауреат премии "Мельпомена" Константин Балакин; художник-постановщик – пятикратный номинант "Золотой маски", двукратный лауреат премии "Грани театра масс" Елена Вершинина.

Константин Балакин отметил, что "Пиковая дама" - самая таинственная и мистическая повесть Пушкина. Почти два столетия она будоражит умы и чувства читателей, художников, зрителей и исследователей.

"Рождённые автором образы Германна и старой графини, как и комбинация из трёх заветных карт, стали неотъемлемой частью мировой литературы и театрального искусства. Гениальный текст Пушкина рождает неохватный круг ассоциаций. Здесь за каждой строчкой спрятаны ускользающие образы, а за внешним сюжетом скрываются подмигивания из мира невидимого. И именно в нашей постановке он прозвучит полностью – от первой до последней строчки", - подчеркнул режиссёр.

Директор НГАТК Алла Забегалова добавила, что новая постановка способна стать по-настоящему знаковой для театра.

"Пиковая дама" для нас будет как три "козырные карты": современно, необычно и, надеюсь, что кассово. Большой акцент в этом спектакле и режиссёр, и художник-постановщик сделали именно на куклах. Они действительно необычные, не просто паркетные, а с определенной системой управления, которая в нашем театре будет использоваться впервые", - подчеркнула руководитель театра.

Так, в процессе изготовление куков впервые в театре применили ряд современных материалов - например, специальный пластик, который оказался легче, пластичнее и долговечнее привычного поролона.

В работе над спектаклем была задействована вся труппа, которая разделена на два состава.

"Этот спектакль - тонкая актёрская работа и мастерство. Одним словом, для нас это сложная работа, но интересная, полная неожиданностей, ведь все декорации тоже подвижны, а это очень непросто… Но мы год готовились к этой постановке, поэтому все обязательно получится", - заключила Алла Забегалова.

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Теги:
Премьера Театры
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